Появилось видео, как в центре Москвы Kaiyi протаранила кафе и сбила женщину

В центре Москвы автомобиль Kaiyi влетел в кафе и наехал на женщину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Водитель китайской легковушки Kaiyi не справился с управлением, влетел на пешеходную зону, снес пострадавшую и врезался в здание кофейни Coffee Way на Бауманской», — говорится в публикации.

Пострадавшей оказалась 21-летняя девушка. У нее тяжелые травмы, ее готовят к госпитализации. Выясняются причины ДТП. На месте работает большое число медиков и полицейских.

До этого сообщалось, что на севере-востоке Москвы в результате массового ДТП на МКАД пострадали два ребенка.

«По предварительным данным на 93 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля Lada при перестроении совершил столкновение с автомобилем Nissan с последующим наездом на газон и информационный стенд», — говорилось в публикации Госавтоинспекции (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В результате ДТП пострадали два мальчика 11 и 14 лет, которые находились в машине Lada. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее Верховный суд обязал компенсировать расходы невиновных водителей на юриста.