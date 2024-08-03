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Audi уберет кольца из логотипа

Audi уберет кольца из своего логотипа для китайских клиентов

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Audi

Компания Audi сменит логотип, отказавшись от фирменных четырех колец. Об этом сообщает Reuters. Речь идет об автомобилях, которые будут выпускать для рынка КНР.

Производитель объяснил свое решение созданием нового «брендового имиджа». Как известно, новые модели машин компания будет выпускать совместно с китайским концерном SAIC. Подробности о новом дизайне логотипа не разглашаются. При этом отмечается, что электромобили в Китае, которые уже находятся в продаже, сохранят фирменные четыре кольца.

До этого сообщалось, что немецкий автопроизводитель Audi представил лифтбэк и универсал А6 нового поколения. Автомобили снабжены электрическими силовыми установками и задним приводом, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новые Audi A6 базируются на платформе PPE с 800-вольтовой бортовой электросистемой. Та же платформа лежит в основе кроссовера Porsche Macan. В базовом варианте автомобили оснащаются задним приводом. Заднеприводный автомобиль Audi выпустила впервые за многие десятилетия. Прошлый пример такой конструкции — седан Audi 920, выпуск которого был налажен в 1938 году.

Ранее у девушки украли Audi, пока она купалась в озере в Подмосковье.

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