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На видео попали люксовые машины жены сенатора Савельева

Жена задержанного сенатора Савельева сняла на видео свои дорогие машины

Супруга задержанного сенатора Дмитрия Савельева, Ольга, ездила на Bentley и выкладывала ролики с машиной в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Красивая жизнь жены задержанного сенатора Дмитрия Савельева — Ольги. Женщина публиковала в социальную сеть свой быт, роскошные машины, дома, дорогие покупки, среди которых сумка Birkin (стоимость достигает 1 млн рублей) и досуг детей», — говорится в публикации.

На некоторых видео женщина демонстрирует, как садится в свой Bentley. В других роликах фигурируют и другие дорогие машины. Сегодня Ольга опубликовала в соцсетях видео, на котором она сообщила, что поехала с детьми «выбрать подарок папе».

Сенатора Дмитрия Савельева задержали в Совете Федерации 2 августа. Его подозревают в причастности к организации покушения. О снятии неприкосновенности с сенатора попросил генпрокурор Игорь Краснов. Совфед дал добро, и политик был задержан прямо на выходе с заседания.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. До прихода в Совфед Савельев на протяжении 17 лет был депутатом Госдумы.

Ранее появились данные о британском доме в пользовании сенатора Савельева.

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