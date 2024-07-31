Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У девушки украли машину, пока она купалась в озере в Подмосковье

В Подмосковье у девушки украли машину, пока она плавала в озере

close
100%
SHOT»‎' class="item-image" >
Телеграм-канал «‎SHOT»‎

В Подмосковье мужчина угнал Audi у девушки, чтобы доехать на нем от озера домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Накануне вечером Екатерина приехала на озеро Круглое в Дмитровском районе, чтобы искупаться. Свой Audi А3 она оставила на обочине и спокойно пошла наслаждаться водой. Через час девушка собиралась поехать домой, но ее машины на месте не оказалось», — говорится в публикации.

Впоследствии выяснилось, что пока девушка была в воде, к ее сумке на пляже подошел мужчина, взял ключи от авто и скрылся. Машину он оставил в 15 км от водоема на парковке.

До этого мошенник пытался выдать себя за главу бренда Ferrari Бенедетто Винью, используя искусственный интеллект, и похитить деньги компании. С помощью технологии DeepFake Voice он имитировал голос Бенедетто Виньи с его характерным южно-итальянским акцентом. Он позвонил финансисту компании и заявил, что необходимо перевести крупную сумму на названный счет.

Сотрудник Ferrari не поверил, что ему звонит глава фирмы и попросил дополнительно подтвердить личность. Он задал вопрос, ответ на который мог знать только настоящий Виньи, — как называлась книга, который тот ему рекомендовал на днях. Мошенник не смог ответить и бросил трубку.

Ранее сообщалось, что в знаменитом лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами