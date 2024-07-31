У девушки украли машину, пока она купалась в озере в Подмосковье

В Подмосковье мужчина угнал Audi у девушки, чтобы доехать на нем от озера домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Накануне вечером Екатерина приехала на озеро Круглое в Дмитровском районе, чтобы искупаться. Свой Audi А3 она оставила на обочине и спокойно пошла наслаждаться водой. Через час девушка собиралась поехать домой, но ее машины на месте не оказалось», — говорится в публикации.

Впоследствии выяснилось, что пока девушка была в воде, к ее сумке на пляже подошел мужчина, взял ключи от авто и скрылся. Машину он оставил в 15 км от водоема на парковке.

До этого мошенник пытался выдать себя за главу бренда Ferrari Бенедетто Винью, используя искусственный интеллект, и похитить деньги компании. С помощью технологии DeepFake Voice он имитировал голос Бенедетто Виньи с его характерным южно-итальянским акцентом. Он позвонил финансисту компании и заявил, что необходимо перевести крупную сумму на названный счет.

Сотрудник Ferrari не поверил, что ему звонит глава фирмы и попросил дополнительно подтвердить личность. Он задал вопрос, ответ на который мог знать только настоящий Виньи, — как называлась книга, который тот ему рекомендовал на днях. Мошенник не смог ответить и бросил трубку.

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