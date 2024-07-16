В Госдуме предложили удвоить штрафы за плохой ремонт дорог

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение до 600 тыс. рублей штрафы за некачественный ремонт дорог. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект федерального закона предусматривает за совершение указанного административного правонарушения наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В настоящее время штрафы за некачественный ремонт дорог для должностных и юридических лиц составляют 20-30 тыс. рублей и 200-300 тыс. рублей соответственно.

В случае если плохое качество дороги стало причиной ДТП, должностных лиц, ответственных за ее содержание, предлагается штрафовать на 200 тыс. рублей, юридические лица — на 1 млн рублей (против нынешних 100 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно).

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