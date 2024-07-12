Названа точная причина, почему блогера Тамаева лишили водительских прав

Популярного блогера Асхаба Тамаева лишили водительских прав из-за незарегистрированного Rolls-Royce. Об этом РИА Новости сообщили в Пресненском суде столицы.

Отмечается, что блогера лишили удостоверения на два месяца.

До этого стало известно, что в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством без регистрации. Суд признал его виновным в совершении административных правонарушений (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ) и назначил по каждому из протоколов наказание в виде лишения прав.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Позже Тамаев извинился перед подростком, которого ударил по щеке в Москве. Он записал примирение на камеру, сидя с молодым человеком в Rolls-Royce.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

Ранее депутат Милонов позвал Тамаева с собой на СВО после инцидента с пощечиной.