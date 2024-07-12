Блогера Асхаба Тамаева лишили прав

Суд в столице лишил блогера Асхаба Тамаева права управления транспортными средствами. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд установил, что в отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке. Суд признал Тамаева Асхаба Лечаевича виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ и назначил по каждому из протоколов административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 (один) месяц», — говорится в сообщении.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Позже Тамаев извинился перед подростком, которого ударил по щеке в Москве. Он записал примирение на камеру.

На видео блогер и подросток сидят в Rolls-Royce и разговаривают. Тамаев принес извинения за свой поступок и пояснил, что в тот день просто был не в настроении. Подросток же сказал, что ему самому не стоило подшучивать над блогером. В конце ролика молодой человек предложил Тамаеву встретиться на ринге.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

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