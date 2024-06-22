Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Spectra

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Kia Spectra за 250 тыс. рублей.

Так, за 250 тыс. рублей можно приобрести седан Kia Spectra середины 2000-х годов.

«Самый популярный двигатель – это SD6 объемом 1,6 литра. В целом агрегат получился весьма надежным. К недостаткам можно отнести шумную работу гидрокомпенсаторов, а также малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания», — сказал автоэксперт.

По его словам, еще одно слабое место — механическая коробка передач, которая требует переборки после 180 тыс. км. В ходовой части чаще всего выходят из строя шаровые опоры. Их ресурс 60-70 тыс. км.

Специалист также отметил, что у автомобиля тонкое лакокрасочное покрытие, а из-за забитых водостоков под лобовым стеклом в салоне появляется вода.

До этого стало известно, что среди недорогих подержанных автомобилей за 500 тыс. рублей надежностью отличаются Ford Focus и Kia Rio.

Основным плюсом Focus является надежный бензиновый мотор с ресурсом 300-350 тыс. км. Лучшим выбором считается версия с механической коробкой передач и 1,6-литровым силовым агрегатом.

За 500 тысяч рублей можно купить Kia Rio с пробегом до 200 тыс. км. Рекомендуется выбирать модификации с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 л.

Ранее сообщалось, что в России новый кроссовер Forthing T5 будут продавать за 1,9 млн рублей.