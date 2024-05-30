Toyota и BMW снимут производства свои старейшие спорткары

Спортивные автомобили Toyota Supra и BMW Z4 будут сняты с производства в 2026 году. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на источники в компаниях.

Отмечается, что автопроизводители откажутся от дальнейшего выпуска Toyota Supra и BMW Z4 из-за падения продаж. Причем решение о подготовке преемников пока не принято.

Информация о прекращении выпуска спорткаров появилась на фоне новостей о готовящемся сокращении около 500 рабочих австрийского завода Magna Steyr из-за снижения загрузки предприятия. На нем, помимо Supra и Z4, выпускают Fisker Ocean, Jaguar E-Pace и I-Pace.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения – Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») – добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Ранее сообщалось, что выпуск легковых машин в России вырос в два раза.