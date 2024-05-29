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Названы китайские автобренды, которые заменили россиянам европейский премиум

Россияне назвали бренд Tank из Китая достойной заменой премиум-авто из Европы

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Depositphotos

В России 42% жителей не видят в китайских авто достойную замену европейскому премиуму, ушедшему с рынка. Об этом сообщает «Автостат». В опросе поучаствовали более 3 тыс. россиян.

По результатам исследования, 57,8% респондентов считают, что машины из Поднебесной все же могут быть альтернативой премиуму из Европы. В соответствующем рейтинге россияне отдали больше всего голосов бренду Tank (30%). На второй и третьей строчках оказались марки Exeed (28,2%) и Zeekr (14,4%) соответственно. За ними следуют Voyah (10,8%) и Lixiang (9,8%).

До этого стало известно, что рейтинг самых популярных легковых автомобилей в России по итогам второго месяца весны возглавила Lada Granta, продажи которой в апреле достигли 19,4 тыс. экземпляров (+5,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). На второй строчке оказалась Lada Vesta с показателем в 13,3 тыс. экз. и китайский кроссовер Haval Jolion с 6,1 тыс. экз. Также в топ-5 вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend. В десятке лучших оказались иномарки Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

Ранее россиянам назвали три иномарки, которые подешевели в мае.

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