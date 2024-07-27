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Глава МИД Китая исключил независимый статус Тайваня

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань никогда не будет отдельным государством

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Wolfgang Rattay/Reuters

Тайвань является частью Китая и никогда не будет отдельным государством, заявил китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

«Тайвань является частью Китая, он не был и никогда не будет страной. «Независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе несовместимы», — сказал Ван И.

Он пообещал ответные меры со стороны КНР на провокации сторонников независимости Тайваня.

27 июля Блинкен и Ван И провели переговоры в Лаосе. Встреча прошла на фоне попыток двух стран сохранить каналы связи, несмотря на нарастающее соперничество и усиление напряженности в Азии.

17 июля руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что военное сотрудничество с Тайванем выгодно Соединенным Штатам — особенно для американской промышленности и экономики.

До этого Китай из-за Тайваня приостановил консультации по контролю над вооружениями с Соединенными Штатами.

Ранее Трамп дал понять, что не собирается защищать Тайвань бесплатно.

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