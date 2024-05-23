Россиянам назвали топ-5 лучших отечественных автомобилей

Автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью «Российской газете» назвал топ-5 отечественных автомобилей.

«На пятое место я бы поставил Lada Niva Legend. С одной стороны, это заслуженный автомобиль с большой историей, который уже должен был давно покинуть конвейер, однако спрос на эту модель по-прежнему высок. И все благодаря удачному сочетанию цены и потребительских качеств для специфических условий эксплуатации», — сказал эксперт.

По его мнению, четвертое место можно отдать модели «Москвич 3» из-за того, что это удачный пример организации производства современных автомобилей практически с нуля. Третье место у Aurus Senat. В этом автомобиле используется большое количество самых современных технологий мобильности.

На втором - Lada Granta. Именно эта машина предлагает самую низкую входную стоимость на современном рынке мобильности.

Первое место занимает УАЗ «Буханка». По словам эксперта, эта машина создана в СССР и до сих пор выпускается. Она не имеет достойных аналогов.

До этого стало известно, что рейтинг самых популярных легковых автомобилей в России по итогам второго месяца весны возглавила Lada Granta, продажи которой в апреле достигли 19,4 тыс. экземпляров (+5,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). На второй строчке оказалась Lada Vesta с показателем в 13,3 тыс. экз. и китайский кроссовер Haval Jolion с 6,1 тыс. экз. Также в топ-5 вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend. В десятке лучших оказались иномарки Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

Список самых популярных автобрендов также возглавила Lada. За ней следуют Haval, Chery, Geely и Changan. Также востребованными марками среди россиян оказались Omoda, Exeed, Jetour, Belgee и Tank.

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года траты россиян на новые автомобили снизились на 13%.