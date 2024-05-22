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В Минпромторге рассказали, составят ли конкуренцию российские автомобили китайским

Глава Минпромторга Алиханов: российские машины составят конкуренцию китайским

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Depositphotos

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что российский автопром сможет составить конкуренцию китайскому при ряде условий. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По словам Алиханова, отечественный автопром находится в тяжелом положении из-за того, что иностранные инвесторы не выполнили свои обязательства и покинули рынок. Глава Минпромторга считает, что в стране нужно локализовать автозаводы и «возродить» поставщиков расходников для отрасли. Алиханов отметил, что многих из них «выбили» с рынка. Таким образом России удастся составить конкуренцию Китаю, считает он.

До этого сообщалось, что Китай должен повысить импортные пошлины на большие бензиновые автомобили до 25% в ответ на рестрикции в отношении электромобилей со стороны США и ЕС. Такое предложение озвучил эксперт госучреждения по автомобильным исследованиям Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC) Лю Бин. По его словам, тариф 25% будет соответствовать правилам ВТО и поможет сбалансировать внутренний и мировой авторынки. Также эта мера подстегнет внедрение экологичного транспорта в рамках политики низкоуглеродного развития страны.

Ранее выяснилось, что автокомпания Chery привезет в Россию «иранские» машины.

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