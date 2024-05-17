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Great Wall рассекретила свой первый мотоцикл

Great Wall показала свой первый мотоцикл Souo в Пекине

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Autohome

Компания Great Wall показала в Пекине свой первый мотоцикл, который будет выпускаться под суббрендом Souo. Об этом сообщает AutoHome.

Новый крузер получил двухлитровый оппозитный двигатель. По словам разработчиков, это первый в мире байк с таким агрегатом. Мотоцикл построен на раме популярного Honda Gold Wing, однако по итогу оказался гораздо крупнее своего предшественника (2260 х 950 х 1540 мм с колесной базой в 1810 мм). Внутри новинки установлен восьмиступенчатый «робот». Байк должен получить светодиодную оптику.

До этого Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey в России. Речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание. Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400-500 л.с.

Недавно на российском рынке появились первые футуристические минивэны Lixiang Mega. Внутри новинки — два электромотора на 543 л.с. Сам автомобиль весит 2,7 тонны и может разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды.

Ранее выяснилось, что Great Wall привезет в Россию еще одну новинку от бренда Wey в 2024 году.

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