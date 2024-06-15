Журналист Шмурнов назвал преимущество Сафонова над Доннаруммой

Журналист Александр Шмурнов сравнил голкипера Матвея Сафонова, который 14 июня подписал контракт с французским «ПСЖ», с основным вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой, передает «Чемпионат».

«Матвей играет ногами гораздо увереннее. На линии огромный Доннарумма, наверное, лучше, но у Сафонова тоже есть свои плюсы. Это вратари похожего класса и разного стиля», — сказал Шмурнов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее тренер сборной России оценил шансы Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ».