Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крыса искусала двухлетнего ребенка в детсаду Красноярска

В детском саду Красноярска крыса искусала ребенка во время прогулки

close
100%
Shutterstock

Прокуратура Советского района Красноярского края проводит проверку по факту нападения грызуна на ребенка в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двухлетний мальчик пострадал от нападения крысы во время прогулки в детском саду. Грызун запрыгнул мальчику на спину и укусил. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как установили сотрудники прокуратуры, крыса пробралась на территорию детсада с несанкционированной площадки бытовых отходов. До этого прокуратура Советского района уже вносила представление руководителю районной администрации с требованием согласовать для управляющей компании место свалки. Надзорный орган обратился с иском в суд о взыскании с УК компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге уличная крыса укусила дошкольницу за палец. Нападение животного произошло во дворе дома на Черноярской улице. Мать девочки рассказала, что ее дочь приняла грызуна за котенка и наклонилась, чтобы рассмотреть его. Пострадавшую доставили в больницу, где ей сделали перевязку и назначили курс вакцинации от бешенства.

Ранее больная крыса выпрыгнула из унитаза и искусала мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами