Крыса искусала двухлетнего ребенка в детсаду Красноярска

Прокуратура Советского района Красноярского края проводит проверку по факту нападения грызуна на ребенка в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двухлетний мальчик пострадал от нападения крысы во время прогулки в детском саду. Грызун запрыгнул мальчику на спину и укусил. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как установили сотрудники прокуратуры, крыса пробралась на территорию детсада с несанкционированной площадки бытовых отходов. До этого прокуратура Советского района уже вносила представление руководителю районной администрации с требованием согласовать для управляющей компании место свалки. Надзорный орган обратился с иском в суд о взыскании с УК компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге уличная крыса укусила дошкольницу за палец. Нападение животного произошло во дворе дома на Черноярской улице. Мать девочки рассказала, что ее дочь приняла грызуна за котенка и наклонилась, чтобы рассмотреть его. Пострадавшую доставили в больницу, где ей сделали перевязку и назначили курс вакцинации от бешенства.

Ранее больная крыса выпрыгнула из унитаза и искусала мужчину.