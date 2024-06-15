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Украинский пленный рассказал, что за ВСУ в ДНР приезжал воевать стриптизер из США

РИА: среди иностранных наемников, воюющих за ВСУ, был стриптизер из США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Среди иностранных наемников, которые приехали воевать за Украину, был стриптизер из США. Об этом рассказал РИА Новости попавший в плен солдат из ВСУ Юрий Водян.

Он отметил, что американец приехал на фронт «деньги зарабатывать», как ему сказали.

До этого российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным его источников, пункт дислокации обнаружили после полученных данных от агентов и проверки аэроразведкой в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района. После этого авиация ВС РФ нанесла по месту огневое поражение. В результате авиационного удара уничтожены не только украинские военные, но и иностранцы, обратил внимание Марочко.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.

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