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Сотрудники МЧС вынесли семью шиншилл из охваченного огнем дома на Кубани

На Кубани из горящего дома спасли семью шиншилл

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Телеграм-канал «МЧС России»

Сотрудники МЧС спасли трех грызунов во время пожара в частном доме на Кубани. Об этом сообщает управление МЧС в официальном Telegram-канале.

Специалисты прибыли на вызов после того, как в одном из населенных пунктов воспламенилось здание. Пожар успел охватить 64 квадратных метра дома.

«Предварительно, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки», – поделились в ведомстве.

Для тушения постройки задействовали пять специалистов и две единицы техники. Во время тушения в помещении обнаружили семью из трех шиншилл. Сотрудники МЧС вынесли животных из огня, после чего передали хозяевам.

Пострадал ли кто-то из владельцев дома, неизвестно.

До этого в Сергиевом Посаде четыре котенка оказались зажаты между бетонных стен дома. Самостоятельно вызволить животных у местных жителей не получилось, поэтому они обратились к сотрудникам МЧС.

Специалисты применили шанцевый инструмент, после чего достали животных и передали в приют. Вскоре им будут искать хозяев.

Ранее в Москве спасатели поймали желтую змею на улице в центре города.

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