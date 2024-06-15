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Шольц объяснил, почему Германия заблокировала 14-й пакт санкций против РФ

Шольц: ФРГ не блокирует новые санкции, а пытается сделать их эффективными

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Johanna Geron/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не блокирует новый пакет антироссийских санкций со стороны Европейского союза (ЕС), а пытается сделать их наиболее эффективными. Его слова приводит ZDF.

По его словам, Германия «интенсивно работает» с другими странами над санкциями против России.

«Мы хотим добиться, чтобы это было сделано как можно более прагматично. Это, что мы также делаем, консультируясь с немецкой экономикой», — сказал Шольц.

ЕС работает над предотвращением экспорта товаров двойного назначения в Россию, однако «это должно быть сделано таким образом, чтобы было осуществимо и реально работало», указал канцлер ФРГ.

До этого стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций из-за позиции Германии. Власти ФРГ потребовали ясности в вопросе привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение рестрикций против РФ. Следующую встречу послов стран ЕС намечено провести 19 июня.

Ранее Шольц отверг инициативу Путина по урегулированию на Украине.

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