Стало известно о приостановке работы Euroclear с активами россиян из-за санкций

Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил, что приостанавливает обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) из-за американских санкций. Об этом стало сообщает РБК.

В письме депозитария своим клиентам указывается, что работа с российскими активами Euroclear приостановлена «до получения разъяснений».

14 июня директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что россиянам не стоит переживать из-за санкций США в отношении Московской биржи и торопиться идти в обменники, потому что ситуация не затронет обычных граждан.

Московская биржа с 13 июня прекратила торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Торговая площадка отметила, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.