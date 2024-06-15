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Выяснена личность новой 18-летней «невесты» Григория Лепса

«СтарХит»: новой спутницей Лепса оказалась 18-летняя Аврора Киба

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Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Выяснена личность девушки, которая на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ сопровождала 61-летнего исполнителя Григория Лепса. Об этом пишет «СтарХит».

Когда у певца спросили, это ли его невеста, Лепс заявил, что она якобы еще не решила, но скорее всего да.

По данным издания, с Лепсом в свет вышла 18-летняя Аврора Киба. В социальных сетях девушка регулярно публикует снимки из путешествий, дорогие подарки и огромные букеты цветов.

«Мужчины не говорят «ты мне нравишься» и не спрашивают, какие цветы ты любишь, мужчины делают так», — написала она 8 марта под кадром, на котором запечатлела сразу несколько больших букетов.

Накануне Лепс рассказал, кому достанется его оцениваемое в полмиллиарда рублей наследство.

«Детям, конечно», — уверил артист.

Ранее застрявшего под потолком на концерте Криса Брауна пришлось спасать.

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