Российские военнослужащие уничтожили склад и артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Гуляйполе, расположенном на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли авиационный ракетный удар по населенному пункту. В результате им удалось поразить склад, который находился на окраине города в поселке Железнодорожное.

«Также прилетело беспилотниками по закрытой территории возле газораспределительной станции на юго-востоке города», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что благодаря этой атаке российские солдаты ликвидировали одну артиллерийскую установку ВСУ и расчет украинских солдат.

Утром 15 июня координатор подполья заявил, что военные ВС РФ нанесли удар по ангару украинских войск в Николаевской области. По слухам, в хранилище ничего не было. Однако после прилета на объекте произошел мощный взрыв, отметил Лебедев. Как он сказал, звуки взрыва услышали даже жители административного центра региона.

Ранее российские солдаты атаковали командный центр Главного управления разведки (ГУР) Украины в Днепропетровской области.