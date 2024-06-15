Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ поразили склад и артиллерийскую установку ВСУ в Запорожской области

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ уничтожили склад и орудие ВСУ в Гуляйполе

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили склад и артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Гуляйполе, расположенном на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли авиационный ракетный удар по населенному пункту. В результате им удалось поразить склад, который находился на окраине города в поселке Железнодорожное.

«Также прилетело беспилотниками по закрытой территории возле газораспределительной станции на юго-востоке города», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что благодаря этой атаке российские солдаты ликвидировали одну артиллерийскую установку ВСУ и расчет украинских солдат.

Утром 15 июня координатор подполья заявил, что военные ВС РФ нанесли удар по ангару украинских войск в Николаевской области. По слухам, в хранилище ничего не было. Однако после прилета на объекте произошел мощный взрыв, отметил Лебедев. Как он сказал, звуки взрыва услышали даже жители административного центра региона.

Ранее российские солдаты атаковали командный центр Главного управления разведки (ГУР) Украины в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами