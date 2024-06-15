Шольц призвал пригласить Россию конференции по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россию необходимо приглашать на будущие конференции по Украине, цель конференции в Швейцарии, которая стартует 15 июня, — заложить основы для этого. Об этом политик заявил телеканалу ZDF на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

По его словам, сейчас необходимо «заложить основу» для будущих контактов, после чего появился перспектива для конференции и мирных переговоров, которые помогли бы Украине.

И тогда, подчеркнул Шольц, будет важно, чтобы Россия в этом участвовала. Канцлер ФРГ сравнил процесс с «цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос».

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран.

На мероприятии обсудят ряд пунктов из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя заявил, что цель саммита в Швейцарии — предъявить РФ ультиматум в виде плана Киева.