Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о скором росте цен на подержанные автомобили

Автоэксперт Шапарин: цены на подержанные авто продолжат расти после скачка на 30%

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Автомобили на вторичном российском рынке выросли в цене на 10-30% в зависимости от модели из-за повышения утильсбора, в будущем такая тенденция сохранится, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. На этом фоне наблюдается рост спроса на подержанные машины, так как россияне стараются успеть приобрести их по более демократичной стоимости, рассказал он в беседе с НСН.

«К сожалению, из-за регулярных изменений правил игры автомобили становятся дороже. Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания», — объяснил Шапарин.

В целом обстановка на автомобильном рынке остается тяжелой, так как валютный курс, от которого напрямую зависят цены, предсказать на будущее сложно.

К самым популярным у россиян машин, покупаемым с рук, автоэксперт отнес Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. В целом все марки, которые активно продавались на первичном рынке с 2012 года, сегодня в большом спросе на вторичном, отметил Шапарин.

«Цены продолжат расти, так как существуют планы увеличить утилизационный сбор. Это коснется не только подержанных машин, но и новых», — заключил эксперт.

Напомним, по прогнозам дилеров, цены на модели авто, ввозимые по параллельному импорту, могут значительно вырасти — до 30%. Это связано с тем, что с 1 апреля вступили в силу ограничения на ввоз автомобилей. При этом спрос демонстрирует стабильный рост – с начала года россияне приобрели 467 тыс. новых машин, что на 85-90% больше, чем годом ранее.

Россиянам ранее объяснили, как правильно выбрать автомобиль с пробегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами