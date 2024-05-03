Кроссовер Chery Fulwin T9, который прибудет в Россию, подешевел после старта продаж

В Китае начались продажи кроссовера Chery Fulwin T9. После получения 25 тыс. предзаказов китайский автопроизводитель снизил цену на автомобиль, сообщает carnewschina.com.

На старте приема заказов в апреле кроссовер предлагался по цене от 159,9 до 199,9 тыс. юаней (2,03 — 2,54 млн рублей). После того, как число предзаказов перевалило за 25 тыс., компания снизила базовую цену до 139,9 тыс. юаней (1,79 млн рублей).

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Кроссовер Fulwin T9 будут выпускать в пятиместном и семиместном варианте. Длина автомобиля — 4795 мм, колесная база — 2770 мм. Он оснащен гибридной трансмиссией с бензиновым турбомотором 1.5 и передним электродвигателем с редуктором. Суммарная мощность силовой установки — 360 л.с., запас хода на электричестве и бензине — до 1,4 тыс. км.

В базовом исполнении кроссовер оснащен семью подушками безопасности. Ожидается, что этот автомобиль уже в 2024 году появится на российском рынке под суббрендом Tiggo, уточняет Telegram-канал No Limits.

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