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Стало известно, как в России водители развлекают себя во время дороги

Quto: во время дороги водители зачастую смотрят сериалы и спортивные трансляции

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Shutterstock

В России многие водители развлекают себя во время дороги просмотром видео. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на аналитику «МегаФона», который обеспечивает связью участки трассы М-12 «Восток».

По результатам исследования, с открытием дачного сезона водители на М-12 стали больше пользоваться мобильным интернетом, пик пришелся на 13-14 апреля. Как правило, автомобилисты смотрят видео и спортивные трансляции, пользуются картографическими сервисами и онлайн-кинотеатрами.

Так, во Владимирской области водители чаще всего смотрят кино и сериалы. В Нижнем Новгороде и Татарстане автомобилисты предпочитают мессенджеры. Отмечается, что больше всего интернетом пользуются на подмосковном участке трассы. Объем скачанных данных там оценивается в 443 Тб, что эквивалентно просмотру восьми сезонов «Игры Престолов» более 200 раз.

До этого стало известно, что госкомпания «Автодор» повысила тарифы за проезд по платным дорогам. В среднем рост цен составил 8%, однако на некоторых участках тарифы подскочили на 15-25%. Максимально (+25%) подорожал проезд для «легковушек» на М-3 в Калужской области (124-194-й км) в будние дни. В выходные дни тариф вырос на 10%. На М-4 подорожание составило 6-20%. Отмечается, что максимальный рост цен (+20%) зафиксировали на обходе Воронежа, а на Дальнем Западном обходе Краснодара подорожание оценивается в 16,7%.

Меньше всего подорожал проезд на М-12, где цены выросли всего на 1-7%. На ЦКАД повышение составило в среднем 14-15% на всех участках.

Ранее в России на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» повысили скоростной режим.

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