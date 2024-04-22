Названа стоимость содержания популярной модели Geely

Россиянам назвали стоимость содержания китайского кроссовера Geely Coolray. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По словам аналитиков, на владение Geely Coolray Flagship Sport, который продается за 2,18 млн рублей, придется потратить порядка 1,87 млн рублей за пять лет. Стоимость 1 км пробега при этом оценили в 24,97 рубля, в месяц же содержание машины обойдется в 31,2 тыс. рублей.

Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

До этого стало известно, во сколько обойдутся пять лет владения кроссовером Omoda C5. Оказалось, что собственники авто тратят на 1 км 21,85 рублей. В месяц эта сумма составляет 27,3 тыс. рублей, а в год — 327,7 тыс. рублей, за пять лет — 1,64 млн рублей. Стоимость автомобиля Omoda C5 в исследуемой комплектации Ultimate составляет 2,36 млн рублей.

Также россиянам назвали два критических минуса китайских автомобилей. По словам автоэкспертов, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние «дворники» на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки. Кроме того, китайские автомобили дорого стоят, что может оттолкнуть покупателей. Средняя цена такой машины в России составляет 3 млн рублей.

Ранее выяснилось, сколько россияне потратили на китайские машины в 2024 году.