Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость содержания популярной модели Geely

НАПИ: 5 лет владения кроссовером Geely Coolray обойдутся в 2 млн рублей

close
100%
Пресс-служба Geely

Россиянам назвали стоимость содержания китайского кроссовера Geely Coolray. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По словам аналитиков, на владение Geely Coolray Flagship Sport, который продается за 2,18 млн рублей, придется потратить порядка 1,87 млн рублей за пять лет. Стоимость 1 км пробега при этом оценили в 24,97 рубля, в месяц же содержание машины обойдется в 31,2 тыс. рублей.

Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

До этого стало известно, во сколько обойдутся пять лет владения кроссовером Omoda C5. Оказалось, что собственники авто тратят на 1 км 21,85 рублей. В месяц эта сумма составляет 27,3 тыс. рублей, а в год — 327,7 тыс. рублей, за пять лет — 1,64 млн рублей. Стоимость автомобиля Omoda C5 в исследуемой комплектации Ultimate составляет 2,36 млн рублей.

Также россиянам назвали два критических минуса китайских автомобилей. По словам автоэкспертов, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние «дворники» на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки. Кроме того, китайские автомобили дорого стоят, что может оттолкнуть покупателей. Средняя цена такой машины в России составляет 3 млн рублей.

Ранее выяснилось, сколько россияне потратили на китайские машины в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами