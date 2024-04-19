Выяснилось, как получил гражданство отец подозреваемого в нападении на байкера

Отец подозреваемого в нападении на байкера на парковке в Москве получил российское гражданство через фиктивный брак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Отца Шахина Аббасова Низами вывели из квартиры, в которой при обыске нашли 70 миллионов рублей. У мужчины есть фиктивный брак с россиянкой, которая помогла ему получить гражданство РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину повезли в Следственный комитет на допрос.

Трагедия произошла вечером 17 апреля. 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

По данным Следственного комитета РФ, подозреваемый живет в России нелегально. РИА Новости сообщает, что его временная регистрация закончилась в феврале.

Подозреваемый в нападении на байкера на парковке в Москве мигрант смог добраться до Ростовской области, где его и задержали.

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.