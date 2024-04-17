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Водителям объяснили, как избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля

Водителям назвали три способа избавиться от неприятного запаха в салоне авто

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Shutterstock

Российским водителям назвали три простых способа избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля. Об этом сообщает «БелНовости».

В первую очередь издание посоветовало автомобилистам воспользоваться пищевой содой. Чтобы избавиться от неприятного запаха, продукт нужно насыпать на блюдце и оставить его внутри машины на ночь. Вторым способом является использование таблеток активированного угля, который также выступает надежным сорбентом. Их также можно растолочь и оставить на переднем или заднем сиденье на блюдце.

Еще один метод, которым могут воспользоваться водители — оставить открытую банку кофе в салоне на ночь. Издание утверждает, что продукт замаскирует зловоние.

До этого был назван необычный способ избавиться от пыли в салоне автомобиля с помощью игрушки. Водителям, которые жалуются на быстро загрязняющееся рулевое колесо, посоветовали очищать его с помощью слайма или лизуна. Чтобы избавиться от пыли, нужно растянуть липкую игрушку и обтянуть ею руль. Спустя несколько секунд ее можно снять — слайм приклеит к себе всю грязь. Аналогичным образом реально очистить все кожаные и пластиковые поверхности внутри салона.

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