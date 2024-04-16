«АвтоВАЗ» назвал зарубежные страны, где будет продаваться Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не отменил планы по продаже автомобилей Lada в Иране в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Мы не меняем [свои планы], потому что любые обострения проходят. <…> Инфраструктура для продаж [в Иране] уже готова. Поставки и продажи мы начнем в течение этого года», — сказал глава компании.

Кроме того, производитель ведет переговоры по вопросу реализации автомобилей Lada в Египте, а также другим странам среднеазиатского направления.

О том, что российский концерн «АвтоВАЗ» начал переговоры о выпуске автомобилей Lada в Иране, стало известно в декабре прошлого года. Отмечалось, что стратегия компании может предполагать как вариант со сборкой машин, так и без нее. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках «АвтоВАЗа» Андрей Владимирцев тогда заявил, что в скором времени в Иране появятся Lada Vesta в различных модификациях, Lada Granta и Niva Travel.

Ранее выяснилось, когда на «АвтоВАЗе» наладят выпуск нового автомобиля.