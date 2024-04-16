Водителей предупредили о новом штрафе с дорожных камер

В Москве дорожные камеры начали штрафовать водителей за остановку и стоянку на направляющих островках и островках безопасности. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова.

«С одной стороны, неукоснительное соблюдение ПДД ведет к большей безопасности на дороге, но с другой стороны, остановкой и стоянкой обозначено «именно преднамеренное прекращение движения транспортного средства». А ведь бывает и вынужденная остановка. Причиной может стать поломка машины, плохое самочувствие водителя или невозможность объехать препятствие», — отметил адвокат.

По словам Миронова, в его юридической практике не раз встречались сложности с определением той самой преднамеренности действий водителя, а значит, и с трудностью определения наличия или отсутствия состава административного правонарушения.

Эксперт заявил, что прежде чем платить штраф, следует проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на «дорожных» делах.

Направляющий островок представляет собой обозначенную разметкой и диагональными полосами треугольную зону, размещенную на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться. Иногда внутри островков ставят бетонные блоки, малые архитектурные формы.

Стоянка на островке часто становится причиной аварий, так как припаркованные машины ограничивают обзор другим водителям.

Комплекс, фиксирующий парковку на направляющем островке, расположен в Лефортово на улице Академика Туполева. В дальнейшем, при необходимости, такие камеры будут использованы на других проблемных участках дорог. Штраф за стоянку на направляющем островке — 2,5 тыс. рублей.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ускорить реализацию проекта, в рамках которого незастрахованные по ОСАГО автомобили будут выявлять с помощью дорожных камер.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила законопроект о запрете частных камер фиксаций нарушений ПДД.