В Петербурге водитель BMW устроил массовое ДТП

В Санкт-Петербурге водитель BMW устроил массовую аварию, не справившись с управлением на изгибе дороги. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Авария произошла на Полюстровском проспекте в районе дома 54. Очевидцы сообщили, что водитель BMW врезался в автомобили на изгибе дороги. На опубликованном видео с последствиями аварии видно, что в результате ДТП сильно повреждена передняя часть автомобиля такси, его выбросило на тротуар. Также разбит кроссовер Volkswagen Tiguan. У темно-серого седана BMW разбит правый борт.

О количестве пострадавших не сообщается. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис», видно, что в аварии пострадали минимум двое мужчин, им оказывают помощь медики. Одному из пострадавших забинтовали голову.

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