Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге водитель BMW устроил массовое ДТП

В Петербурге водитель BMW протаранил несколько автомобилей

close
100%
«Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

В Санкт-Петербурге водитель BMW устроил массовую аварию, не справившись с управлением на изгибе дороги. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Авария произошла на Полюстровском проспекте в районе дома 54. Очевидцы сообщили, что водитель BMW врезался в автомобили на изгибе дороги. На опубликованном видео с последствиями аварии видно, что в результате ДТП сильно повреждена передняя часть автомобиля такси, его выбросило на тротуар. Также разбит кроссовер Volkswagen Tiguan. У темно-серого седана BMW разбит правый борт.

О количестве пострадавших не сообщается. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис», видно, что в аварии пострадали минимум двое мужчин, им оказывают помощь медики. Одному из пострадавших забинтовали голову.

Ранее в Новгородской области в ДТП с выехавшим на «встречку» Kia Sportage пострадали четыре человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами