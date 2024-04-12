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Появилось видео, как пострадавшего от взрыва водителя Toyota загружают в «скорую» в Москве

На видео попал момент, как пострадавшего от взрыва Toyota в Москве увозят врачи

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Телеграм-канал «SHOT»

В сети распространяется видео, на котором пострадавшего в результате взрыва владельца внедорожника Toyota Land Cruiser Prado загружают в машину скорой помощи. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

«Пострадавшего от взрыва водителя крузака загрузили в машину реанимации. Он в сознании, прикрыл лицо медицинской простынью», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина получил ранения ног и рук.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи. При этом соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало. Впоследствии появилась версия, что инцидент мог произойти из-за подрыва подземной газовой трубы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Оренбурге грузовик затонул прямо у трассы.

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