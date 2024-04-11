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В России подешевели автокредиты на новые машины

В России средняя ставка кредитов на новые автомобили упала до 16%

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Depositphotos

В России упала средняя ставка автокредитов на новые машины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «еКредит» и агентства «Автостат».

Согласно данным аналитиков, в марте 2024 года средняя ставка по автокредитам снизилась с 19% до 16%. В то же время средний срок займов упал до 68 месяцев. По словам аналитиков, подобные тенденции появились за счет конкуренции между производителями, которые открывали специальные программы с субсидированными ставками на срок от двух до пяти лет.

При этом в сегменте машин на «вторичке» в марте эксперты заметили противоположный тренд. Средняя ставка по таким кредитам почти не изменилась и составляла порядка 20%. Сроки займов на подержанные машины вырос в среднем до 76 месяцев.

До этого сообщалось, что россияне в феврале оформили 101 тыс. займов на покупку автомобиля. Показатель стал максимальным за последние пять лет. Общая сумма выданных по итогам месяца автокредитов составила 147 млрд рублей. Значение на 71% больше, чем за аналогичный период 2023 года и почти на четверть превышает показатель января 2024-го. Средний чек на новую машину в феврале составил 1,65 млн рублей, с пробегом — 1,32 млн рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» выпустил мобильное приложение «Мир Lada», где можно оформить автокредит.

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