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В России может появиться новый седан GAC Empow

GAC планирует вывести на российский рынок новый седан Empow

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GAC

Китайская компания GAC рассматривает возможность начать продажи в России нового седана Empow. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

Отмечается, что сейчас компания проводит соответствующее маркетинговое исследование, изучая потенциал модели. И если решение будет принято, то седан появится в линейке бренда в 2025 году.

Точные габариты GAC Empow составляют 4700 х 1850 х 1432 мм при колёсной базе 2736 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и передним приводом. Среди оснащения седана – адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в полосе, автопарковщик, обогрев зеркал. Комбинация приборов и экран медиасистемы у этого автомобиля состоят из двух 10-дюймовых дисплеев, установленных вплотную.

До этого стало известно, что чешская компания Skoda выпустит самую мощную версию модели Kodiaq, которая получит приставку RS.

Автомобиль может получить бензиновый турбомотор объемом 2.0 л. мощностью 245 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач DSG.

Ранее россиянам назвали надежный японский кроссовер за 1,2 млн рублей.

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