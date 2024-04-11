В России может появиться новый седан GAC Empow

Китайская компания GAC рассматривает возможность начать продажи в России нового седана Empow. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

Отмечается, что сейчас компания проводит соответствующее маркетинговое исследование, изучая потенциал модели. И если решение будет принято, то седан появится в линейке бренда в 2025 году.

Точные габариты GAC Empow составляют 4700 х 1850 х 1432 мм при колёсной базе 2736 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и передним приводом. Среди оснащения седана – адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в полосе, автопарковщик, обогрев зеркал. Комбинация приборов и экран медиасистемы у этого автомобиля состоят из двух 10-дюймовых дисплеев, установленных вплотную.

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Автомобиль может получить бензиновый турбомотор объемом 2.0 л. мощностью 245 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач DSG.

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