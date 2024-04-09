Состоялась премьера самой мощной Audi S3

Немецкая компания Audi представила новинку S3 2025 модельного года в кузовах седан и хетчбэк. Изображения автомобиля опубликовали на сайте производителя.

Audi S3 2025 поступит в продажу во втором квартале текущего года. Его предлагают приобрести за €55,6 тыс. (около 5,7 млн руб. по курсу).

Модель получила 2,0-литровый двигатель TFSI на 333 л.с. и семиступенчатую коробку передач S tronic. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,7 секунды, его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Экстерьер Audi S3 выполнен в том же стиле, что и ранее представленный обновленный Audi A3. В частности, он также получил характерную решетку радиатора. Еще модель оснастили четырьмя выхлопными трубами. Салон автомобиля выполнен в темных тонах с несколькими серебристыми акцентами.

До этого сообщалось, что оценочная стоимость для растаможки иномарок значительно выросла. К примеру, новую Audi A8 с трехлитровым двигателем на 340 л.с. Минпромторг оценил ее в 9,2 млн руб. После растаможки, которая обойдется в 13,6 млн руб., и прочих выплат за автомобиль придется отдать 16 млн руб. вместо прежних 12 млн руб. Перечень Минпромторга включает 3,3 тыс. позиций. Среди них представлены машины брендов, которые официально присутствуют в России, а также модели, ввозимые по параллельному импорту.

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