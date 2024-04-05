Дебошир закидал автобус кирпичами в Воронеже

В Воронеже мужчина подрался с пассажирами автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел на остановке «Манежная». В маршрутом автобусе №6 мужчина поругался и подрался с пассажирами. Во время потасовки дебошира вытолкнули на тротуар. За это он начал кидать в окна автобуса кирпичи.

Судя по видео, разбито заднее окно и стекло в двери. О пострадавших не сообщается. Задержан ли дебошир, также неизвестно.

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Ранее прокурора из Ижевска задержали за обман страховых компаний при ДТП.