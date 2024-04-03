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Названы автомобили, которые быстрее всего теряют цену

Быстрее всех теряют цену на рынке электрокары Mercedes-Benz и Nissan

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Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes-Benz EQS возглавил рейтинг автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене. Об этом сообщает motor1.com со ссылкой на ресурс iSeeCars.

Так, всего за год владения, MercedesBenz EQS теряет в стоимости почти половину — 48,7%. Далее в процентном отношении худшим оказался Nissan Leaf — 45,7%. Третье место антирейтинга занимает Jaguar F-Pace с результатом — 35,4%. Чуть меньше падает стоимость у Alfa Romeo Julia — 33,4%.

В топ-10 автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене на рынке, вошли Kia EV6 (--33,3%), Hyundai Ioniq 5 (--32,9%), Volkswagen ID.4 (--32,9%), Alfa Romeo Stelvio (--32,3%), Nissan Murano (--32%), Mercedes S-Class (--31,5%).

До этого стало известно, что издание AutoBild провело тест летних шин (размерность — 205/55 R16) и составило список самых опасных.

Тест включает в себя торможение на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, а также на мокром асфальте на скорости 80 км/ч. Приемлемым считается тормозной путь не более 66,9 м.

Так, шины Matador Hectorra 5 оказались лучшими из худших — 73 м. На втором месте китайские шины Firemax FM601 с результатом 73,3 м. Чуть хуже (73,5 м) показали себя Radar RPX800, которые также изготавливаются в Китае.

Индийские шины Ceat SecuraDrive на четвертом месте — 73,9 м. На пятом — Fortuna Ecoplus HP, выпускаются в КНР, тормозной путь — 74 метра.

Ранее сообщалось, что Kia обновила свой самый большой седан K9.

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