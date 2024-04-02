Китайская марка VGV улучшила свои кроссоверы специально для России

Китайский автобренд VGV уточнил технические характеристики моделей кроссоверов U70 Pro и U75 Plus, которые появятся в РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в ходе адаптации U75 Plus и U70 Pro для отечественного рынка были изменены 141 и 169 компонентов соответственно. В частности, разработчики перекалибровали подвеску, оптимизировали алгоритмы работы двигателей, русифицировали медиацентр и адаптировали автомобиль под бензин «АИ-92». Кроме того, машины оснастили расширенным «зимним пакетом» и улучшенной шумоизоляцией.

Кроссовер U70 Pro поступит в продажу в России с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с., U75 Plus снабжен 2,0-литровым двигателем мощностью 199 л.с. Для обоих автомобилей доступен восьмиступенчатый гидромеханический автомат, спроектированный по технологиям немецкой фирмы ZF.

До этого глава компании «Мотор-Плейс», которая стала стратегическим партнером VGV в России, анонсировал, что семиместные кроссоверы этой марки по цене окажутся на уровне более бюджетных и компактных автомобилей — таких как Renault Duster и Kia Seltos.

Марка VGV принадлежит китайской компании Sinotruk, крупному производителю грузовиков, представленному в том числе и в России. Фирма выпускает в том числе пикапы, фургоны, самосвалы, тягачи.

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