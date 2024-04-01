Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин устроил массовую аварию в Таиланде

В Таиланде россиянин на машине снес семь фонарных столбов и врезался в пять авто

close
100%
Depositphotos

Турист из России устроил массовое ДТП на Пхукете в Тайланде. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал 7HD News.

Отмечается, что авария произошла 29 марта на улице Сайюань в районе Раваи. Мужчина за рулем седана врезался в семь фонарных столбов, затем въехал в здание и припаркованные машины. Повреждения получили пять автомобилей.

Россиянину будет предъявлено обвинение в причинении ущерба общественной собственности и частному имуществу. Также сейчас выясняется, не находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения.

До этого стало известно, что автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре. По данным главы Истры Татьяны Витушевой, аварийный участок перекрыт. Мостовое сооружение не являлось аварийным. Предварительно, причиной обрушения послужила паводковая ситуация, поднятие уровня воды и размытие грунта.

Ранее сообщалось, что оренбургским силовикам пришлось повиснуть на капоте и двери автомобиля, чтобы остановить воров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами