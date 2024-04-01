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В России кроссовер Forthing получит три варианта дизайна

В РФ у кроссовера Forthing T5 Evo будет три варианта обвеса кузова

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IXEN Motors Rus

В России кроссовер Forthing T5 Evo получит три варианта обвеса кузова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию Ixen Motors Rus.

Первый вариант экстерьера будет классическим. Для второго дизайнеры увеличили спойлер переднего бампера и добавили цветовые акценты. Подобный вариант уже продают в Камбодже. Третья версия подразумевает большую решетку радиатора и спортивные бамперы (в КНР ее называют T5 Evo Hurricane Edition).

До этого сообщалось, что кроссоверы Forthing T5 Evo получат в России полноприводную версию, разработанную специально для отечественного рынка. Сборка таких автомобилей будет налажена на заводе «Автотор» в Калининграде. За разработку полноприводной версии с многодисковой муфтой отвечает китайская компания Dongfeng Liuzhou Motor.

Длина кроссовера Forthing T5 Evo — 4565 мм, колесная база — 2715 мм. Под капотом автомобиля — турбомотор 1.5 мощностью 197 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией марки Magna.

Ранее были названы новые цены на китайские автомобили в России.

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