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Песков рассказал, что Путин специально ездит вечером, чтобы не мешать водителям

Песков: Путин приехал в Кремль вечером воскресенья, чтобы не мешать в час пик

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин часто приезжает в Кремль по воскресеньям вечером, чтобы не мешать другим автомобилистам в час пик. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Он действительно иногда так делает, потому что, когда кремлевский график - а сегодня кремлевский график - он предпочитает просто вечером, когда еще не такое напряженное движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал», - рассказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что получил много вопросов, почему накануне в воскресенье президент приехал в Кремль.

До этого Путин заявил, что изменил график поездок из-за трагедии в «Крокусе». Первая после переизбрания региональная поездка президента в Торжок в Тверской области произошла позже. Прибыв туда, Путин пообщался с местными жителями, остановив свой кортеж. С президентом подошли поговорить несколько сотен человек.

В ходе общения, президент отметил, что из-за трагедии, которая произошла в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», ему пришлось скорректировать график и приехать в древний русский город позже.

Ранее глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину и попал на видео.

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