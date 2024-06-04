На Урале опекун истязала приемных детей

Жительницу Екатеринбурга обвинили в жестоком обращении и истязании приемных сына и дочери, женщина избивала детей несколько месяцев. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным следствия, 52-летняя жительница Академического района Екатеринбурга взяла под опеку 11- летнего мальчика и его 13-летнюю сестру. В течение нескольких месяцев приемная мать регулярно избивала детей за мелкие провинности.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело об истязании, она находится под подпиской о невыезде. В региональном СК не раскрывают подробности произошедшего в интересах пострадавших несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Солнечногорске мужчина полтора года издевался над детьми своей жены, пасынка он посадил в подвале на цепь. Отчиму показалось, что 12-летний мальчик и его 14-летняя сестра вступили в интимные отношения. Он начал устраивать подросткам допросы и подвергал детей избиениям, все происходило на глазах младших детей и их матери. Мать детей покрывала мужа, не обращалась с ними к врачам после побоев, не отпускала избитых сына и дочь в школу. В апреле 2023 года, брат и сестра попали в больницу с травмами и рассказали обо всем врачам, которые обратились в полицию.

Ранее в Казахстане опекуны истязали приемных детей и кормили их мясом кошек и собак.