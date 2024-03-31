«АвтоВАЗ» снизил стоимость «хоккейной» версии Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» снизил на 13 тыс. рублей стоимость новой максимальной комплектации KHL24. Это следует из новых прайс-листов, размещенных на сайте компании. Цена машины теперь составляет 1,48 млн рублей.

Причины снижения стоимости неизвестны. Однако, судя по прайс-листам, в обновленной комплектации KHL24 больше нет заводского пакета Off-road, включавшего шноркель и легкосплавные диски с внедорожными шинами.

Версия KHL появилась в апреле 2023 года. Она создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров. В частности, в автомобиле есть салонные коврики, сумка-органайзер в багажнике, а также рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

До этого стало известно, что компания Dongfeng представила новый гибридный кроссовер Aeolus L7. Внешними отличиями кроссовера стали фары и фонари узкой формы, скрытые дверные ручки, а также «парящая» крыша — эффект, созданный за счет черной отделки передних, средних и задних стоек кузова и тонировки окон.

Стоимость Dongfeng Aeolus L7 будет объявлена 25 апреля на автосалоне в Пекине.

Ранее россиянам назвали три надежных способа покупки подержанного автомобиля.