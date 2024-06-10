Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» проведена операция

Гладков: пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» проведена операция

close
100%
Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию по раненым после подрыва на мине в Шебекино.

Гладков отметил, что число пострадавших увеличилось до пяти человек. Телеоператору «Россия 24» успешно проведена операция по извлечению осколка. Состояние оценивается как стабильное. Его перевели в областную клиническую больницу.

До этого Гладков сообщил, что в городе Шебекино в Белгородской области четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Он отмечал, что оператор был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Перед этим телеканал Sky News информировал, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами