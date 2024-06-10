Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» проведена операция

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию по раненым после подрыва на мине в Шебекино.

Гладков отметил, что число пострадавших увеличилось до пяти человек. Телеоператору «Россия 24» успешно проведена операция по извлечению осколка. Состояние оценивается как стабильное. Его перевели в областную клиническую больницу.

До этого Гладков сообщил, что в городе Шебекино в Белгородской области четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Он отмечал, что оператор был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Перед этим телеканал Sky News информировал, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области.

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