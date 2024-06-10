Звезда «Сватов» раскритиковала актерские навыки Зеленского

Артистка Татьяна Кравченко раскритиковала в интервью с информационным агентством БелТА актерские навыки президента Украины Владимира Зеленского.

Кравченко считает, что у Зеленского есть актерские комплексы. По мнению артистки, президент Украины «заигрался». Она назвала Зеленского никаким актером.

«Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: «Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев». Ну вот нравится ему, он ведь был продюсер, мог себе позволить. Наполеона я тоже как сатиру восприняла. А он ведь чистый Наполеон», — заявила актриса.

Кравченко призналась, что ее «достали КВНщики». Она напомнила, что телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) тоже выходец из КВН. Известно, что комикесса выступает против специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года Лазареву признали иноагентом.

«Посмотрите, кого они выращивают? Эта Таня Лазарева, что она несет?» — возмутилась Кравченко.

3 апреля глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская призвала проверить интервью Лазаревой, в котором та «цинично прокомментировала» удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. Лингвистическая проверка не нашла нарушений законодательства в словах телеведущей.

Ранее Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) обвинила Россию в своем алкоголизме.