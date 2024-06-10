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Число пострадавших при подрыве мины под Белгородом выросло до пяти

Гладков: число пострадавших при подрыве мины под Белгородом выросло до пяти

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Depositphotos

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество раненых людей после подрыва на мине в регионе увеличилось до пяти. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уточненная информация по раненым после подрыва на мине в Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек», — следует из сообщения.

Также сообщалось, что один мужчина обратился в больницу с признаками контузии.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Также министерство обороны России сообщило, что российские войска сбили украинский беспилотник в Белгородской области, он был уничтожен дежурными средствами ПВО.

В ночь на 10 июня Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотника над Брянской областью.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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