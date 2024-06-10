В Раде рассказали о четырехкратном росте темпов мобилизации

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что темпы мобилизации в стране в мае выросли в четыре раза после принятия соответствующего закона. Об этом сообщает Radio NV.

По его словам, случаи мобилизации сотрудников украинских предприятий военно-промышленного комплекса незначительно влияют на ситуацию с набором в Вооруженные силы Украины из-за массового призыва после принятия закона о мобилизации.

Костенко добавил, что за последний месяц в украинскую армию набрали больше военнослужащих, чем за последние полгода.

Он добавил, что мобилизация работников ВПК негативно сказывается на обороноспособности Украины.

До этого заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых — гражданские сотрудницы.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям.

Ранее в ВСУ призвали сделать всех совершеннолетних украинок военнообязанными.