В Китае напомнили о решимости в защите целостности страны

Китай не рекомендует другим странам недооценивать способность КНР защищать свою территориальную целостность, в частности, по тайваньскому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство КНР в Вашингтоне.

«Никто не должен недооценивать приверженность, решимость и способность Китая защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Мы не позволим никому никаким образом отделить Тайвань от Китая», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что продажа оружия США Тайваню вызывает подрыв суверенитета Китая.

До этого стало известно, что официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что КНР недовольна и выступает против решения США одобрить продажу Тайваню запчастей для F-16. По его словам, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает стабильность в районе Тайваньского пролива.

Также сообщалось, что Госдеп США принял решение одобрить продажу Тайваню дополнительного оборудования для истребителей F-16 на сумму 300 миллионов долларов. Отмечалось, что Тайвань намерен закупить стандартные запасные и ремонтные части, а также расходники и услуги инженерной, технической и логистической поддержки США.

Ранее в Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня.