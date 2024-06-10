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Россиянин слетал на вертолете за продуктами, прокуратура начала проверку

В Омской области заметили мужчину, который прилетел в сельпо на вертолете

В Омской области начали проверку после того, как полет мужчины на вертолете за продуктами в сельпо попал на видео. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Накануне школьники из села Богословка Омского района сняли на камеру стоящий около магазина продуктового магазина Robinson R44. На записи видно, как неизвестный с полным пакетом продуктов выходит из сельпо и направляется к вертолету, который уже готовится взлететь. Увиденное вызвало восторг у детей и подростков, которые удивились происходящему.

В итоге распространившемся в соцсетях видео заинтересовались транспортные полицейские и сотрудники прокуратуры. Сейчас они разыскивают пилота вертолета, зарегистрированного в Приморском крае. На нем, по данным Telegram-канала 112, делали облеты нефтепровода «Дружба».

В транспортной прокуратуре тем временем начали выездную проверку по факту нарушений воздушного законодательств.

«По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что дебошир из Сургута, по вине которого экстренно посадили самолет, заплатит 600 тыс. рублей.

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